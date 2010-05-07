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Пирожков Савелий Михайлович
Пирожков Савелий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Пирожков Михаил Борисович
1965 г.р.
Мать
Пирожкова (Будковая) Людмила Ивановна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2010
Отец:
Пирожков Михаил Борисович
Мать:
Пирожкова Людмила Ивановна
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