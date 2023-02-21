Васнецова (Трапицына) Федосья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Васнецов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Верещагина Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович
Работа или профессия
Неизвестно