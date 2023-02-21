Васнецова (Трапицына) Федосья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецова (Трапицына) Федосья Ефимовна

Васнецова (Трапицына) Федосья Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Васнецов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Васнецов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Васнецов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Верещагина Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Васнецов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Сидорович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close