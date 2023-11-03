Нифантьева Ксения Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Нифантьев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Нифантьев Дмитрий Афанасьев
Отец ребёнка: Нифантьев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Толмачева Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Нифантьев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Нифантьев Афанасий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно