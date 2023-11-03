Нифантьева Ксения Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифантьева Ксения Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Нифантьев Афанасий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Нифантьев Дмитрий Афанасьев

Отец ребёнка: Нифантьев Афанасий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Толмачева Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Нифантьев Афанасий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Нифантьев Афанасий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифантьев Афанасий Иванов

Смерть
Неизвестно
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