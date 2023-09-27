Богданов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Петр Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1954
Дочь: Богданова Алефтина Алексеевна
Мать ребёнка: Кузьмина Хельми Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Кузьмина Хельми Николаевна
Смерть
Неизвестно