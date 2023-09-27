Богданов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Алексей Петрович

Богданов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Петр Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1954

Дочь: Богданова Алефтина Алексеевна

Мать ребёнка: Кузьмина Хельми Николаевна

Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Кузьмина Хельми Николаевна

Смерть
Неизвестно
Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close