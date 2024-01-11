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(Набиева) Маймуна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наби

Мать: Кадима

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Жувахирэ

Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз

Рождение ребёнка
13.09.1925

Дочь: Хафизова Сония

Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз

Рождение ребёнка
09.05.1928

Сын: Газизов Зиннат

Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз

Балтаси, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
02.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Газизов Малик

Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Газизов Вагиз

Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфулганиев Газиз

Смерть
Неизвестно
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