Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.2023
Дочь: Смелова Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Смелов Николай Фердинандович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелова Анисия Николаевна
Отец ребёнка: Смелов Николай Фердинандович
Бракосочетание
Неизвестно