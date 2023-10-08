Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.2023

Дочь: Смелова Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Смелов Николай Фердинандович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелова Анисия Николаевна

Отец ребёнка: Смелов Николай Фердинандович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелов Николай Фердинандович

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