Киященко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Киященко Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Киященко Варвара Семёновна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Киященко Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Киященко Варвара Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно