Киященко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киященко Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Киященко Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Киященко Варвара Семёновна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Киященко Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Киященко Варвара Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киященко Варвара Семёновна

Смерть
Неизвестно
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