Авруцкий Ицко Азриелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Ицко Азриелевич

Место рождения

Звенигородка, Украина

Дата рождения

1878

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Авруцкий Азриель Аврумович

Мать: не указана

Звенигородка, Украина
Рождение ребёнка
08.04.1904

Дочь: Звоницкая Шейндля (Евгения) Ицковна

Мать ребёнка: не указана

Звенигородка, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авруцкий Мордух Ицкович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: расстрел | Бабий Яр
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