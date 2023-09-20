Авруцкий Ицко Азриелевич
Место рожденияЗвенигородка, Украина
Дата рождения1878
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Авруцкий Азриель Аврумович
Мать: не указана
Звенигородка, Украина
Рождение ребёнка
08.04.1904
Дочь: Звоницкая Шейндля (Евгения) Ицковна
Мать ребёнка: не указана
Звенигородка, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1941
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: расстрел | Бабий Яр