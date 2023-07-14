Воробьева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: Воробьева Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно