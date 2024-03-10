Бундашинов Доржо Лубсанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Мать: Бундашинова Пашка
Рождение ребёнка
29.03.1960
Сын: Бундашинов Сергей
Мать ребёнка: Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна
Рождение ребёнка
16.09.1968
Дочь: Бундашинова Ринчин Доржиевна
Мать ребёнка: Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна
Рождение ребёнка
06.07.1972
Сын: Бундашнов Зоригто Доржиевич
Мать ребёнка: Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна
Смерть
1988