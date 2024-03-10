Бундашинов Доржо Лубсанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бундашинов Доржо Лубсанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: Бундашинова Пашка

Рождение ребёнка
29.03.1960

Сын: Бундашинов Сергей

Мать ребёнка: Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна

Рождение ребёнка
16.09.1968

Дочь: Бундашинова Ринчин Доржиевна

Мать ребёнка: Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна

Рождение ребёнка
06.07.1972

Сын: Бундашнов Зоригто Доржиевич

Мать ребёнка: Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна

Смерть
1988
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