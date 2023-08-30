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Kil Efim
Kil Efim
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1976
Пол
Мужской
Отец
Kil Tevel-Meyer
1892 г.р.
Мать
Kil (Juverovich) Pesya (Pasha)
Дети
Не указаны
Добавил:
МN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Kil Tevel-Meyer
Мать:
Kil Pesya (Pasha)
Смерть
1976
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