Kil Efim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kil Efim

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Kil Tevel-Meyer

Мать: Kil Pesya (Pasha)

Смерть
1976
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