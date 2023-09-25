Данилов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Никифор

Данилов Никифор

Место рождения

с. Павловское Калужская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Павловское Калужская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Домна

Мать ребёнка: не указана

с. Екатериновка Калужская обл.
Смерть
Неизвестно
Россия Калужская обл.
Похороны
Неизвестно
Калужская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close