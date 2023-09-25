Данилов Никифор
Место рожденияс. Павловское Калужская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Павловское Калужская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Домна
Мать ребёнка: не указана
с. Екатериновка Калужская обл.
Смерть
Неизвестно
Россия Калужская обл.
Похороны
Неизвестно
Калужская обл.