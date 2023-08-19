Хмызов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмызов Сергей Николаевич

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Место рождения

с. Клеменьково Ровенского р-н Белгородской обл

Дата рождения

28.11.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Клеменьково Ровенского р-н Белгородской обл
Бракосочетание
05.11.1985

Жена: Хмызова Маркова Наталья Александровна

Москва. Текстильщики
Рождение ребёнка
07.11.1986

Дочь: Хмызова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Хмызова Маркова Наталья Александровна

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