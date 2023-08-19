Хмызов Сергей Николаевич
Место рожденияс. Клеменьково Ровенского р-н Белгородской обл
Дата рождения28.11.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Клеменьково Ровенского р-н Белгородской обл
Бракосочетание
05.11.1985
Москва. Текстильщики
Рождение ребёнка
07.11.1986
Дочь: Хмызова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Хмызова Маркова Наталья Александровна