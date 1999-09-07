Кострова (Малышева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.01.1911
Дата смерти07.09.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1911
Отец: Малышев Иван Никифорович
Мать: Малышева Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1945
Сын: Костров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович
Рождение ребёнка
10.03.1955
Дочь: Кострова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович
Рождение ребёнка
28.04.?
Сын: Костров Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костров Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карманова Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1999