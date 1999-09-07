Кострова (Малышева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострова (Малышева) Нина Ивановна

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Место рождения

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.01.1911

Дата смерти

07.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1911

Отец: Малышев Иван Никифорович

Мать: Малышева Анна Петровна

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1945

Сын: Костров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1955

Дочь: Кострова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.?

Сын: Костров Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карманова Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Костров Дмитрий Фëдорович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костров Дмитрий Фëдорович

Смерть
07.09.1999
Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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