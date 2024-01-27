Никитин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселов Василий

Мать: Веселова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Василий Иванович

Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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