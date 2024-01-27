Никитин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веселов Василий
Мать: Веселова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно