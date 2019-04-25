Софроницкая (Софроницкая) Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения25.04.1901 ст.
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1901 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19, Оп. 127, Д. 1092 (стр. 72)
Крещение
02.06.1901 ст.
Воскресения Христова Смольный собор, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 1092: Метрическая книга Воскресенскаго всех учебных заведений Смольнаго собора на 1901 г., л. 72 | Мес... Показать все
Смерть
1949