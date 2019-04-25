Софроницкая (Софроницкая) Вера Владимировна 25.04.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСофроницкая (Софроницкая) Вера Владимировна

Софроницкая (Софроницкая) Вера Владимировна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.04.1901 ст.

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1901 ст.

Отец: Софроницкий Владимир Николаевич

Мать: Софроницкая (Боровиковская) Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19, Оп. 127, Д. 1092 (стр. 72)
Крещение
02.06.1901 ст.
Воскресения Христова Смольный собор, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 1092: Метрическая книга Воскресенскаго всех учебных заведений Смольнаго собора на 1901 г., л. 72 | Мес... Показать все
Смерть
1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.