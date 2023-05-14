Старостенко Клим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостенко Клим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостенко ? ?

Мать ребёнка: Старостенко Феша Минаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостенко ? ?

Мать ребёнка: Старостенко Феша Минаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостенко Геннадий Климович

Мать ребёнка: Старостенко Феша Минаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старостенко Феша Минаевна

Смерть
Неизвестно
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