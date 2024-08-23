Цветынина Авдотья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветынина Авдотья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветынин Иван Иванович

Отец ребёнка: Цветынин Иван

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветынин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Цветынин Иван

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветынин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Цветынин Иван

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветынин Иван

Смерть
До 1826
Зарайск, Зарайск, Московская область

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