Цветынина Авдотья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цветынин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цветынин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветынин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Цветынин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветынин Иван
Смерть
До 1826