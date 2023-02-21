Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Наталья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Макаровна
Смерть
Неизвестно