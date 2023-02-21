Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Наталья Макаровна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мавра Петровна

Мать ребёнка: Наталья Макаровна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Наталья Макаровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Наталья Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Макаровна

Смерть
Неизвестно
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