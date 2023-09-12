Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1985

Сын: Кирилюк Руслан Владимирович

Отец ребёнка: Кирилюк Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилюк Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Кирилюк Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилюк Владимир Владимирович

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