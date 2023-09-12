Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1985
Сын: Кирилюк Руслан Владимирович
Отец ребёнка: Кирилюк Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилюк Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Кирилюк Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно