Розов Никанор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розов Никанор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Розов Никанор Петрович (1816 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что дьяконский сын. Окончил Угличское духовное училище. 26 августа 1842 года определен дьячком к Петропавлов... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васса Никанорова

Мать ребёнка: Розова Александра Анемподистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Александра Анемподистова

Работа или профессия
Неизвестно
26 августа 1842 года определен дьячком к Петропавловской церкви села Большого Угличского уезда.
Смерть
Неизвестно
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