Розов Никанор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Розов Никанор Петрович (1816 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что дьяконский сын. Окончил Угличское духовное училище. 26 августа 1842 года определен дьячком к Петропавлов... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васса Никанорова
Мать ребёнка: Розова Александра Анемподистова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
26 августа 1842 года определен дьячком к Петропавловской церкви села Большого Угличского уезда.
Смерть
Неизвестно