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Южиков Руслан Александрович
Южиков Руслан Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.2007
Пол
Мужской
Отец
Южиков Александр Петрович
1981 г.р.
Мать
Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2007
Отец:
Южиков Александр Петрович
Мать:
Южикова Лариса Леонидовна
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