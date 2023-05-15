Колесов Алексей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Алексей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Колесов Георгий Степанович

Мать: Колесова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Колесова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Колесова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
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