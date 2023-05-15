Колесов Алексей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Колесова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесов Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Колесова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно