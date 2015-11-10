Бардаева Татьяна (Дулма) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардаева Татьяна (Дулма)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1949

Дата смерти

10.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардаев Андрей Батожаргалович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.03.1973

Дочь: Бардаева Екатерина Батожаргаловна

Отец ребёнка: Бардаев Сергей (Батожаргал)

Смерть
10.11.2015

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