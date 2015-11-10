Бардаева Татьяна (Дулма)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1949
Дата смерти10.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бардаев Андрей Батожаргалович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.03.1973
Дочь: Бардаева Екатерина Батожаргаловна
Отец ребёнка: Бардаев Сергей (Батожаргал)
Смерть
10.11.2015