Макушев (Макушин) Ефим Тарасов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушев (Макушин) Ефим Тарасов

Место рождения

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Макушев (макушин) Тарас Никифоров

Мать: Макушина Наталья Мартынова

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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