Ходев Виктор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодев Виктор Тимофеевич

Ходев Виктор Тимофеевич

avatar

Место рождения

Куринская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.02.1956

Дата смерти

25.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1956

Отец: Ходев Тимофей Дмитриевич

Мать: Ходева Нина

Куринская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.10.1980

Сын: Ходев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Ходева Татьяна Павловна

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.01.1982

Дочь: Ходева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Ходева Татьяна Павловна

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходева Татьяна Павловна

Смерть
25.04.2010
Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close