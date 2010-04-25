Ходев Виктор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1956
Дата смерти25.04.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1956
Отец: Ходев Тимофей Дмитриевич
Мать: Ходева Нина
Рождение ребёнка
19.10.1980
Мать ребёнка: Ходева Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
03.01.1982
Дочь: Ходева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Ходева Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходева Татьяна Павловна
Смерть
25.04.2010
Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра