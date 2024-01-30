Каштанов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каштанов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1932

Сын: Каштанов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каштанова Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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