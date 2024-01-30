Каштанов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каштанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1932
Сын: Каштанов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каштанова Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каштанов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно