Ершов Николай Гуриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1905 ст.
Жена: Ершова Евдокия Федорова
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Михаил Филипов Абрамов, кр. Михаил Васильев Терехин, мещ. Афанасий Афанасьев Афанасьев, с. Старой Ериклы кр. Флоп Егоров Прошин
Смерть
Неизвестно