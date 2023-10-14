Ершов Николай Гуриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Николай Гуриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1905 ст.

Жена: Ершова Евдокия Федорова

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Михаил Филипов Абрамов, кр. Михаил Васильев Терехин, мещ. Афанасий Афанасьев Афанасьев, с. Старой Ериклы кр. Флоп Егоров Прошин
Смерть
Неизвестно
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