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Супенко Иван Харлампиевич

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

15.04.1888

Дата смерти

16.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1888

Отец: Супенко Харлампий Захарович

Мать: Супенко Екатерина Ивановна

Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Супенко Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
14.09.1908

Сын: Супенко Захар Иванович

Мать ребёнка: Супенко Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Супенко Александр Иванович

Мать ребёнка: Супенко Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
22.02.1914

Сын: Супенко Максим Иванович

Мать ребёнка: Супенко Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
29.12.1917

Сын: Супенко Харлампий Иванович

Мать ребёнка: Супенко Мария Гавриловна

Смерть
16.01.1938
УССР Донецкая обл , репрессирован,приговор ВМН-расстрел
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