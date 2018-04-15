Супенко Иван Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1888
Дата смерти16.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1888
Бракосочетание
20.01.1908
Жена: Супенко Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
14.09.1908
Мать ребёнка: Супенко Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
12.07.1912
Сын: Супенко Александр Иванович
Мать ребёнка: Супенко Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
22.02.1914
Мать ребёнка: Супенко Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
29.12.1917
Сын: Супенко Харлампий Иванович
Мать ребёнка: Супенко Мария Гавриловна
Смерть
16.01.1938
УССР Донецкая обл , репрессирован,приговор ВМН-расстрел