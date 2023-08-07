Матвей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Тимофей Семенович

Мать: Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Мирон Матвеевич

Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Миней Матвеевич

Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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