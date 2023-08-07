Матвей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Тимофей Семенович
Мать: Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Степан Матвеевич
Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Мирон Матвеевич
Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Миней Матвеевич
Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Спиридоновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно