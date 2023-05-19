Фёдорова (Сидоркина) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1958
Рождение ребёнка
28.02.1979
Дочь: Дорожкина Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Дорожкин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
11.08.1983
Отец ребёнка: Дорожкин Сергей Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно