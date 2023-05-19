Фёдорова (Сидоркина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Сидоркина) Людмила Николаевна

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

21.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1958

Отец: Сидоркин Николай Гаврилович

Мать: Сидоркина Надежда Михайловна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1979

Дочь: Дорожкина Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Дорожкин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
11.08.1983

Сын: Дорожкин Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Дорожкин Сергей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорожкин Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Виктор Юрьевич

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