Чефонов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чефонов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1922

Дочь: Биркина Ксения Павловна

Мать ребёнка: Чефонова Александра

Рождение ребёнка
01.01.1931

Сын: Чефонов Василий Павлович

Мать ребёнка: Чефонова Александра

д. Богословка, Называевский район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чефонов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Чефонова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чефонова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чефонов Иван Павлович

Мать ребёнка: Чефонова Александра

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