Чефонов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1922
Дочь: Биркина Ксения Павловна
Мать ребёнка: Чефонова Александра
Рождение ребёнка
01.01.1931
Мать ребёнка: Чефонова Александра
д. Богословка, Называевский район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чефонова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чефонова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чефонова Александра