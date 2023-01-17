Нижинская (Котенко) Зиновия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижинская (Котенко) Зиновия Филипповна

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Манжосова Ольга Евтеевна

Отец ребёнка: Нижинский Евтихий Ксенофонтович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.10.1916 ст.

Дочь: Тихонова Анастасия Евтеевна

Отец ребёнка: Нижинский Евтихий Ксенофонтович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Нижинская Полина Евтеевна

Отец ребёнка: Нижинский Евтихий Ксенофонтович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Евтеевна

Отец ребёнка: Нижинский Евтихий Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нижинский Евтихий Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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