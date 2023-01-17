Нижинская (Котенко) Зиновия Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Манжосова Ольга Евтеевна
Отец ребёнка: Нижинский Евтихий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
24.10.1916 ст.
Дочь: Тихонова Анастасия Евтеевна
Отец ребёнка: Нижинский Евтихий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Нижинская Полина Евтеевна
Отец ребёнка: Нижинский Евтихий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Евтеевна
Отец ребёнка: Нижинский Евтихий Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно