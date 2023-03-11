Тихомиров Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1992

Отец: Тихомиров Олег Васильевич

Мать: Митяева Ирина Михайловна

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