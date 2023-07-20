Соловьева Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1900

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1900

Отец: Бердников Григорий Арсентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Соловьев Николай Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Соловьев Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
31.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1938

Дочь: Серова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Соловьев Александр Николаевич

Смерть
1977
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область