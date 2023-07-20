Соловьева Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1900
Дата смерти1977
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1900
Отец: Бердников Григорий Арсентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Соловьев Николай Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Соловьев Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
31.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1938
Дочь: Серова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Александр Николаевич
Смерть
1977
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область