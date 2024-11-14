Абросимов Николай Васильевич
Место рождениядер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Дата рождения1906
Дата смерти20.12.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Абросимов Василий Кузьмич
Мать: не указана
дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Абросимова) Вера Наколаевна
Мать ребёнка: Абросимова (Лужбина) Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Абросимов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Абросимова (Лужбина) Валентина Андреевна
Ухтым, Богородский муниципальный район, Кировская область
Призыв на военную службу
07.08.1941
Красноармеец, стрелок 65 СП 43 СД
Военная служба
С 07.08.1941 по 20.12.1941
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Военная служба
До 20.12.1941
Пропал без вести
Смерть
20.12.1941
Убит
Похороны
Неизвестно
пр. Карла Маркса, п. Кр. Бор, Тосненский р-н, Ленинградская обл.
Братская могила, № 2 (1/67)