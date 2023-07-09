Завода Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1947
Отец: Завода Николай Дмитриевич
Мать: Елена Денисовна
Рождение ребёнка
10.07.1974
Сын: Колмыков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Колмыков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
19.05.?
Сын: Колмыков Николай
Отец ребёнка: Колмыков Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно