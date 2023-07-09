Завода Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завода Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1947

Отец: Завода Николай Дмитриевич

Мать: Елена Денисовна

Рождение ребёнка
10.07.1974

Сын: Колмыков Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Колмыков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
19.05.?

Сын: Колмыков Николай

Отец ребёнка: Колмыков Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно