Циммергакл Алоис Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циммергакл Алоис Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Австрийский подданый
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Циммергакл) Мария Алойсовна

Мать ребёнка: Циммергакл (Милованова) Евгения Николаева

Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Циммергакл Александр Алойсович (Незаконнорожденный)

Мать ребёнка: Циммергакл (Милованова) Евгения Николаева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1905

Сын: Циммергакл Владимир Алойсович

Мать ребёнка: Циммергакл (Милованова) Евгения Николаева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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