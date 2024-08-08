Циммергакл Алоис Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Австрийский подданый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Циммергакл) Мария Алойсовна
Мать ребёнка: Циммергакл (Милованова) Евгения Николаева
Рождение ребёнка
25.10.1903
Сын: Циммергакл Александр Алойсович (Незаконнорожденный)
Мать ребёнка: Циммергакл (Милованова) Евгения Николаева
Рождение ребёнка
04.06.1905
Сын: Циммергакл Владимир Алойсович
Мать ребёнка: Циммергакл (Милованова) Евгения Николаева
Смерть
Неизвестно