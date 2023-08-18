Ложкин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ложкин Петр

Мать ребёнка: не указана

Ложкин Петр Леонтьевич Родился в 1882 г. Проживал: поч. Николаевский Мало-Сатнурского с/с Малмыжского р-на. Приговорен: в 1933 г., обв.: на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г.. При... Показать все
Смерть
Неизвестно

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