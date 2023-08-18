Ложкин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ложкин Петр
Мать ребёнка: не указана
Ложкин Петр Леонтьевич Родился в 1882 г. Проживал: поч. Николаевский Мало-Сатнурского с/с Малмыжского р-на. Приговорен: в 1933 г., обв.: на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г.. При... Показать все
Смерть
Неизвестно