Капустин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1926
Дочь: Капустина Тамара Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно