Капустин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1926

Дочь: Капустина Тамара Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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