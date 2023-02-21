Огороднова (Бодрова) Олимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огороднова (Бодрова) Олимпиада Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1933

Муж: Огороднов Иван Петрович

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1934

Дочь: Андреева Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Огороднов Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Сын: Огороднов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Огороднов Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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