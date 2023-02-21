Огороднова (Бодрова) Олимпиада Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1933
Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1934
Дочь: Андреева Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Огороднов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Огороднов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Огороднов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно