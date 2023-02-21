Сапрыкина Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапрыкин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1966
Сын: Сапрыкин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Денисович
Смерть
Неизвестно