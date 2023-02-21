Сапрыкина Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкина Раиса Алексеевна

Сапрыкина Раиса Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапрыкин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1966

Сын: Сапрыкин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Денисович

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Денисович

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Николай Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Денисович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close