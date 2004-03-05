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Прахова Дарья Александровна
Прахова Дарья Александровна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
05.03.2004
Пол
Женский
Отец
Прахов Александр Леонидович
1969 г.р.
Мать
Прахова Татьяна Николаевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2004
Отец:
Прахов Александр Леонидович
Мать:
Прахова Татьяна Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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