(Горшкова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горшкова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Василий

Мать: Мякотникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Василий

Отец ребёнка: Макаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машаров ?

Смерть
Неизвестно
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