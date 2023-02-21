(Горшкова) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Василий
Отец ребёнка: Макаров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Машаров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машаров ?
Смерть
Неизвестно