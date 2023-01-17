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Заболотский Александр Максимович

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Место рождения

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

23.04.1943

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Заболотский Максим Петрович

Мать: Заболотская Дарья Сергеевна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
мл. сержант
Смерть
23.04.1943
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