Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
?
?
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.1886
Дата смерти
08.11.1888
Пол
Мужской
Отец
?
1847 г.р.
Мать
?
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1886
Отец:
?
Мать:
?
Смерть
08.11.1888
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия