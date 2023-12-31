Домашева Тумашева (Попова) Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Бракосочетание
17.05.1836 ст.
Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви. Семнадцатаго числа урядник Матвей Прокопьев Тумашев первым браком отставнаго казака Осипа Попова с дочерью девицей Анной. Тысяцкой пограничной ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич
Смерть
Неизвестно