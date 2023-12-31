Домашева Тумашева (Попова) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашева Тумашева (Попова) Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1836 ст.

Муж: Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич

Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви. Семнадцатаго числа урядник Матвей Прокопьев Тумашев первым браком отставнаго казака Осипа Попова с дочерью девицей Анной. Тысяцкой пограничной ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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