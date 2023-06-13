Литвинов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
17.09.1970
Сын: Литвинов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Литвинова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
12.02.1976
Дочь: Литвинова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Литвинова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Ирина Павловна
Смерть
Неизвестно