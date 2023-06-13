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Литвинов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Литвинов Алексей Иванович

Мать: Литвинова Варвара Иосифовна

Рождение ребёнка
17.09.1970

Сын: Литвинов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Литвинова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
12.02.1976

Дочь: Литвинова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Литвинова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Татьяна Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Ирина Павловна

Смерть
Неизвестно