Аристархова (Новикова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристархова (Новикова) Зинаида

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

19.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1882 и 1883 г.р.

Мать

Между 1880 и 1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1915

Отец: Новиков Козьма (Косма)

Мать: Новикова Анна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристархов Иван

Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристархов Иван

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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