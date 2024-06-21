Аристархова (Новикова) Зинаида
Место рождения
Дата рождения19.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1915
Отец: Новиков Козьма (Косма)
Мать: Новикова Анна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристархов Иван
Рождение ребёнка
Около 1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристархов Иван
Смерть
Неизвестно