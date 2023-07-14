Пустовалова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустовалова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пустовалов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустовалова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Пустовалов Михаил Владимирович

Смерть
Неизвестно